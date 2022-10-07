Девушка едва смогла говорить из-за отека после увеличения губ

Блогерша Кирсти Гладден едва смогла говорить из-за отека после увеличения губ

Блогерша Кирсти Гладден из Англии едва смогла говорить из-за отека после введения филлера в губы в салоне красоты. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка показала свою внешность до процедуры, а также продемонстрировала процесс введения 5,5 миллилитра препарата. Затем она запечатлела себя после сеанса. Так, ее губы значительно увеличились в размерах. Юзерша приложила к ним лед, отметив, что в подобном режиме ей придется провести два дня. «Если я не буду смеяться, мне придется плакать», — подписала она.

В то же время клиентка отметила, что мастер выполнил работу правильно. Однако Гладден оказалась склонна к отекам, поэтому получила данный результат. «Отек быстро прошел. Мне ввели большой объем филлеров, по этой причине я ожидала худшего», — заверила блогерша.

Ранее в октябре сообщалось, что блогерша с никнеймом @chvz.ari осталась с отекшими губами после татуажа в салоне. При этом из-за перемен в облике юзерша сравнила себя с Грибком из мультфильма «Корпорация монстров».