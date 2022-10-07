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Назван лучший тип декольте в зависимости от формы женского лица

The Sun: женщинам с квадратной формой лица следует выбирать декольте-хомут

Фото: Globallookpress.com

Эксперт в сфере моды Дженн Вальдердорф и стилистка Миранда Холдер назвали лучший тип декольте в зависимости от формы женского лица. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Так, девушкам с лицом в форме сердца, то есть с широким лбом и более узким подбородком, как, например, у актрисы Флоренс Пью, подойдет соответствующий вырез в виде сердца. В то же время обладательницам квадратного лица, в числе которых актриса Дженнифер Энистон, специалистки посоветовали выбирать декольте-хомут, смягчающий черты внешности.

При этом продолговатое лицо, как у актрисы Сары Джессики Паркер, выгодно подчеркнет платье с открытыми плечами, отметили Вальдердорф и Холдер. Помимо того, женщинам с круглым лицом, следует присмотреться к изделиям с круглым и V-образным вырезом. В свою очередь, овальную форму, как у супруги принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон, эксперты сочли наиболее универсальной. Девушкам подобного облика, по их словам, подойдет любой вариант декольте.

В мае персональный стилист Кароль Стар раскрыла способы подобрать идеальную одежду для каждой девушки. Эксперт порекомендовала читательницам проанализировать вертикальные и горизонтальные пропорции своего тела, чтобы впоследствии на основе полученных данных установить баланс между плечами, талией и бедрами.

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Алина Гостева
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