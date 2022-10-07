Премьер Чехии призвал страны ЕС продолжать поддержку Украины

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал страны ЕС продолжать поддержку Украины

Страны Европейского союза (ЕС) должны продолжать оказывать Украине все виды поддержки. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает ТАСС.

Политик также призвал искать дополнительные варианты помощи Киеву, так как украинская сторона не сможет обойтись без поддержки ЕС. «Мы [ЕС] должны иметь источники [финансовой поддержки Украины], и эта поддержка должна продолжаться. Помощь военная и экономическая должна продолжаться и далее. ЕС обещал Украине выделить кредиты, но мы всю сумму еще ей не направили, и об этом мы должны говорить», — отметил он.

По словам Фиалы речь идет о девяти миллиардах евро, которые ЕС намерен направить Украине в форме кредитов.

Ранее глава Минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Прага отправит новую военную помощь Киеву. Она рассказала, что чешское правительство одобрило выделение военной помощи Украине. Уточняется, что туда будет входить тяжелая техника, стрелковое оружие или боеприпасы, однако глава ведомства не раскрыла точную информацию по соображениям безопасности.