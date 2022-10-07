Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер Чехии призвал страны ЕС продолжать поддержку Украины

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал страны ЕС продолжать поддержку Украины

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Страны Европейского союза (ЕС) должны продолжать оказывать Украине все виды поддержки. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает ТАСС.

Политик также призвал искать дополнительные варианты помощи Киеву, так как украинская сторона не сможет обойтись без поддержки ЕС. «Мы [ЕС] должны иметь источники [финансовой поддержки Украины], и эта поддержка должна продолжаться. Помощь военная и экономическая должна продолжаться и далее. ЕС обещал Украине выделить кредиты, но мы всю сумму еще ей не направили, и об этом мы должны говорить», — отметил он.

По словам Фиалы речь идет о девяти миллиардах евро, которые ЕС намерен направить Украине в форме кредитов.

Ранее глава Минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Прага отправит новую военную помощь Киеву. Она рассказала, что чешское правительство одобрило выделение военной помощи Украине. Уточняется, что туда будет входить тяжелая техника, стрелковое оружие или боеприпасы, однако глава ведомства не раскрыла точную информацию по соображениям безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о прибытии подкрепления на краснолиманское направление
Эрдоган провел переговоры с Путиным
Спрос россиян на одну услугу вырос почти в семь раз на фоне мобилизации
Фигурист-чемпион рассказал о походе в военкомат после получения повестки
Россиянам предложили достойную альтернативу горнолыжным курортам Европы
В Запорожье заявили о невозможности запустить блоки АЭС
Премьер Чехии призвал страны ЕС продолжать поддержку Украины
Признание пойманного ФСБ за подготовку теракта попало на видео
Глава правительства российского региона ушел в отставку
В Совфеде высказались об уголовной ответственности за отказ от мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.