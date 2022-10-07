Франция вновь передаст Украине самоходки

Президент Франции Макрон заявил, что Париж продолжит поставлять Киеву вооружения

Париж намерен продолжать поставки «оборонительного вооружения» Киеву, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. По его словам, сейчас французское правительство обсуждает с Данией отправку очередной партии самоходных артиллерийских установок (САУ) «Цезарь».

«Мы намерены продолжить поддерживать Украину в сфере финансов, подготовки ее будущего восстановления и в военной сфере», — сказал Макрон. Он также добавил, что Париж будет отправлять «оборонительное вооружение».

Президент поделился и о том, что Франция совместно с Данией продолжат работать над отправкой партии САУ «Цезарь» Украине.

Макрон также заявил, что страны Европейского союза должны усилить защиту объектов инфраструктуры после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».