Франция вновь передаст Украине самоходки
Париж намерен продолжать поставки «оборонительного вооружения» Киеву, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. По его словам, сейчас французское правительство обсуждает с Данией отправку очередной партии самоходных артиллерийских установок (САУ) «Цезарь».
«Мы намерены продолжить поддерживать Украину в сфере финансов, подготовки ее будущего восстановления и в военной сфере», — сказал Макрон. Он также добавил, что Париж будет отправлять «оборонительное вооружение».
Президент поделился и о том, что Франция совместно с Данией продолжат работать над отправкой партии САУ «Цезарь» Украине.
Макрон также заявил, что страны Европейского союза должны усилить защиту объектов инфраструктуры после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».