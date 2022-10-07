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Франция вновь передаст Украине самоходки

Президент Франции Макрон заявил, что Париж продолжит поставлять Киеву вооружения

Фото: Marie-Lan Nguyen / Wikimedia

Париж намерен продолжать поставки «оборонительного вооружения» Киеву, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. По его словам, сейчас французское правительство обсуждает с Данией отправку очередной партии самоходных артиллерийских установок (САУ) «Цезарь».

«Мы намерены продолжить поддерживать Украину в сфере финансов, подготовки ее будущего восстановления и в военной сфере», — сказал Макрон. Он также добавил, что Париж будет отправлять «оборонительное вооружение».

Президент поделился и о том, что Франция совместно с Данией продолжат работать над отправкой партии САУ «Цезарь» Украине.

Макрон также заявил, что страны Европейского союза должны усилить защиту объектов инфраструктуры после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

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