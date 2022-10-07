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Макрон призвал усилить защиту «Северного потока» после аварий

Президент Франции Макрон призвал усилить защиту объектов «Северного потока» после аварий
Сюжет«Северный поток-2»:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ronan Lietar / Reuters

Страны Евросоюза должны усилить защиту объектов инфраструктуры после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая по итогам саммита ЕС, прошедшего в Праге. Цитату приводит Reuters.

Он также прокомментировал ход расследования произошедшего. «Расследование продолжается, но можно сказать, что речь идет об организованных диверсиях... Сложно указать на тех, кто за этим стоит», — рассказал французский лидер.

Ранее посольство России в Дании рассказало, что Москва изучит возможность проведения самостоятельного расследования повреждения ниток газопроводов «Северный поток». В дипмиссии подчеркнули, что в международном праве нет норм, препятствующих участию властей РФ или «Газпрома» как оператора газопроводов в расследовании.

Шведские власти уже провели осмотр мест, где произошли утечки, в результате осмотра правоохранители уверились в «подозрениях в грубой диверсии».

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Виктория Кондратьева
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