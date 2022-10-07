Макрон призвал усилить защиту «Северного потока» после аварий

Президент Франции Макрон призвал усилить защиту объектов «Северного потока» после аварий

Страны Евросоюза должны усилить защиту объектов инфраструктуры после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая по итогам саммита ЕС, прошедшего в Праге. Цитату приводит Reuters.

Он также прокомментировал ход расследования произошедшего. «Расследование продолжается, но можно сказать, что речь идет об организованных диверсиях... Сложно указать на тех, кто за этим стоит», — рассказал французский лидер.

Ранее посольство России в Дании рассказало, что Москва изучит возможность проведения самостоятельного расследования повреждения ниток газопроводов «Северный поток». В дипмиссии подчеркнули, что в международном праве нет норм, препятствующих участию властей РФ или «Газпрома» как оператора газопроводов в расследовании.

Шведские власти уже провели осмотр мест, где произошли утечки, в результате осмотра правоохранители уверились в «подозрениях в грубой диверсии».