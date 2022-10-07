Лукашенко запретил отменять скидки по акции

Лукашенко в рамках ограничения инфляции запретил отменять скидки по акции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен в стране. В том числе она запрещает отменять различные скидки и акции, если в результате стоимость товара вырастет. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства пишет РИА Новости.

Документ, как подчеркнули в аппарате президента, принят для незамедлительного и жесткого реагирования на ситуацию на потребительском рынке. Речь идет о создании эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего спроса.

Одновременно с запретом повышать цены введены обязательства по безусловному насыщению рынка товарами и услугами. За неисполнение установленных директив виновным, в первую очередь директорам предприятий и бизнесменам, грозит ответственность вплоть до уголовной.

Контролировать наличие товаров и цены на них поручено Генеральной прокуратуре и Комитету госконтроля. До 20 октября правительство должно утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, а также разработать систему их отслеживания.

6 октября Лукашенко назвал недопустимым текущий уровень инфляции, превышающий 15 процентов (при целевом уровне 6 процентов), и обвинил в происходящем спекулянтов, сознательно завышающих цены. При этом он признал, что ограничение еще недавно выглядело абсолютно нереальным и нерыночным, но теперь в стране под контроль можно взять «абсолютно любой процесс, если есть желание».