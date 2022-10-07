Кремль сообщил об окончании неформального саммита в Петербурге

Песков заявил, что неформальный саммит СНГ в Петербурге завершился, Путин провожает гостей

Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге подошел к концу, президент России Владимир Путин провожает гостей. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Только что завершили. Путин провожает гостей», — сказал представитель Кремля.

О том, что глава государства примет участие в неформальной встрече руководителей стран-участниц СНГ в Константиновском дворце, пресс-служба Кремля сообщала 6 октября.