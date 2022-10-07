Обладатель Кубка Стэнли призвал с уважением отнестись к россиянам из НХЛ в Праге

Обладатель Кубка Стэнли Гашек призвал не освистывать россиян из НХЛ на матчах в Праге

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оценил участие российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в европейской серии матчей в Чехии. Он опубликовал пост в Twitter.

«НХЛ не уважает решение нашего Министерства иностранных дел. Судя по всему, россияне будут играть», — заявил он. При этом Гашек призвал с уважением отнестись к российским хоккеистам. «Не освистывайте их — игроки не виноваты», — подчеркнул он.

Ранее Гашек выразил сожаление из-за прилета россиян из НХЛ в Чехию. Он обратил внимание на то, что, согласно законам Европейского союза, если россияне прибыли в Прагу из другого государства ЕС, власти страны не могут не впустить их. «Мы могли бы остановить их в аэропорту по прибытии из США», — посчитал Гашек.

7 и 8 октября «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс» должны провести в Праге выставочные матчи в рамках NHL Global Series. В составах команд играют девять россиян. За «Нэшвилл» выступают Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев, а за «Сан-Хосе» Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.