В Турции придумали способ помогать бездомным животным за счет туристов

В турецкой Аланье бездомных животных накормят переработанными объедками из отелей

В турецкой Аланье придумали кормить бездомных кошек и собак кормом из переработанных объедков, которые оставляют туристы в отелях. О способе помощи животным пишет издание Turizm Days.

Президент Торгово-промышленной палаты Аланьи (ALTSO) Мехмет Шахин считает, что более 650 сертифицированных туристических объектов в Алании и сильная экономика города позволят бродячим животным жить в более благоприятных условиях.

«Если идею одобрят жители города, то мы будем производить корм для бездомных животных с условием сбора остатков еды в отелях и других туристических заведениях Аланьи», — выразил надежду Шахин. О планах строительства предприятий по переработке оставшихся в отелях продуктов стало известно во вторник, 4 октября, во Всемирный день защиты животных.

Ранее в октябре сообщалось, что из-за приостановки действия платежной системы «Мир» вся туристическая отрасль Турции оказалась на грани кризиса. По словам торговцев в Белеке и Анталье, они не могут начать новый туристический сезон без решения имеющихся проблем с оплатами.