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В Нижегородской области спасли двух раненых краснокнижных цапель

Жители Нижегородской области спасли двух краснокнижных цапель с поврежденными крыльями

Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира

Жители Нижегородской области в четверг, 6 октября, спасли двух раненых краснокнижных серых цапель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Так, одну птицу с поврежденным крылом обнаружила жительница Дзержинска. Она оказала цапле первую помощь и организовала временную передержку. «По словам женщины, пернатая гостья оказалось очень умной, любила забираться на подоконник и наблюдать за происходящим на улице. За время передержки к питомцу успели привязаться, однако содержание в квартире не подходит для таких крупных птиц», — говорится в сообщении.

Вторая цапля была найдена на территории частного домовладения в Выксе. У нее также было повреждено крыло, а на теле были следы зеленки: возможно, кто-то пытался лечить птицу самостоятельно.

В настоящее время животные находятся в нижегородском зоопарке «Лимпопо», где им оказывается вся необходимая ветеринарная помощь. По словам гендиректора зоопарка Владимира Герасичкина, судя по характеру травм, увечья птицы получили «не без участия человека». «Мы предполагаем, что в дальнейшем серые цапли останутся жить в "Лимпопо", так как в природе жить и летать они уже не смогут. Для них будет построен специальный вольер», — добавил эксперт.

Ранее в приморском национальном парке «Земля леопарда» спасли страдающего от паразитов четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда. Истощенное животное весом всего 4,5 килограмма обнаружили в Надеждинском районе Приморского края и доставили в Центр реабилитации диких животных.

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Валентина Процкова
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