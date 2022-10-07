Стало известно о погибшем при столкновении двух судов в Каспийском море

В МЧС сообщили, что при столкновении двух судов в Каспийском море погиб один человек

Один человек погиб при столкновении двух маломерных судов в Каспийском море в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

В ведомстве заявили, что один из судоводителей 2000 года рождения умер до приезда врачей. Мужчина, управлявший вторым судном, не пострадал.

О столкновении двух маломерных судов в Икрянинском районе стало известно в пятницу, 7 октября. Об этом сообщили в МЧС по Астраханской области, добавив, что на место происшествия направились спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Волге в Чувашии столкнулись катер и грузовое судно. В результате происшествия погибли четверо находившихся на катере россиян. Члены экипажа баржи не пострадали.