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В Литве отказались принимать российских дезертиров

Премьер Литвы Шимоните заявила, что страна не должна принимать российских уклонистов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что страна не должна принимать россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации. Об этом она заявила в интервью испанской газете El Mundo.

«Я это понимаю как человек, но не для того, чтобы такие маленькие страны, как моя, давали пристанище сотням тысяч молодых дезертиров, которые бегут из своей страны, потому что не хотят сражаться», — сказала Шимоните.

По ее мнению, для тех, кто сейчас не желает идти в армию, специальная военная операция (СВО) России на Украине была оправданной, когда «они видели ее только по телевизору». Премьер подчеркнула, что Литва приветствовала российских граждан, покинувших страну из-за гражданской или политической позиции.

О введении частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Данное решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность государства.

Ранее Литва, Эстония, Латвия и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими странами. Соглашение вступило в силу 19 сентября. Исключение составили российские дипломаты, представители оппозиции, работники компаний, осуществляющие перевозки в другие страны Евросоюза, а также члены семей, которые могут предоставить вид на жительство.

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Кристина Есикова
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