Блогерша похвасталась лосинами H&M в сети и была поднята на смех за стиль 2010-х

TikTok-блогерша @thebeautyblxg похвасталась черными лосинами H&M и была высмеяна в сети

Блогерша с никнеймом @thebeautyblxg похвасталась новыми лосинами, которые она приобрела в магазине шведского ретейлера H&M, и столкнулась с критикой в сети. Соответствующее видео и комментарии пользователей появились в TikTok.

На размещенных кадрах девушка демонстрирует черные лосины из искусственной кожи в комплекте с полосатым джемпером и кроссовками в примерочной торговой точки. «Я нашла идеальные легинсы — у них потрясающая посадка!» — прокомментировала она свои действия и отметила, что обновка пригодится ей зимой благодаря теплой флисовой подкладке.

В конце видео героиня материала призвала подписчиков бежать в H&M за аналогичными штанами. Однако просмотревшие его юзеры подняли на смех блогершу, поскольку сочли ее стиль устаревшим. «Только не это! Умоляю, давайте не будем возвращаться в моду 2010-е», «Я выбросила так много пар и категорически отказываюсь покупать нечто подобное», «Я была в шоке, когда увидела это! У меня флешбэки из 2010-х!» — высказались они.

В июне продавец австралийской сети супермаркетов Woolworths негативно оценил одежду покупателя и нарвался на критику в сети. На кадрах опубликованного в TikTok ролика сотрудник магазина с никнеймом @tom6765 поднимает на смех клиента, лицо которого не попало в объектив камеры. Юзер запечатлел только его ноги в джинсах и шлепанцах. «Не смей заходить в мой магазин в таком виде», — подписал пост герой материала.