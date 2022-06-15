Продавец поднял на смех одежду покупателя и нарвался на критику в сети

Продавец супермаркета Woolworths высмеял одежду покупателя и нарвался на критику в сети

Продавец австралийской сети супермаркетов Woolworths негативно оценил одежду покупателя и нарвался на критику в сети. Соответствующая публикация и комментарии пользователей появились в Tik-Tok-аккаунте работника магазина.

На кадрах ролика сотрудник магазина с никнеймом @tom6765 поднимает на смех клиента, лицо которого не попало в объектив камеры. Юзер запечатлел только его ноги в джинсах и шлепанцах. «Не смей заходить в мой магазин в таком виде», — подписал пост герой материала.

Клип стал вирусным и набрал более 700 тысяч просмотров. «Нехорошо судить других людей», «Серьезно? Просто делайте свою работу», «Это не входит в ваши должностные обязанности», «Что за дурак будет снимать клиента во время работы?» — писали они.

Другие согласились с мнением автора и посчитали, что сочетание таких брюк с пляжной обувью выглядит отталкивающе. «Фу, гадость, звоню в полицию», — пошутил один из них.

После волны негативных комментариев, обвиняющих продавца в дискриминации, мужчина удалил публикацию.

Ранее в июне способ блогерши Лорен Кларакс примерять обувь в магазине вызвал возмущение в сети. Для видео юзерша с никнеймом laurenclarax выбрала в одном из магазинов ирландского ретейлера Primark несколько пар туфель, которые, по ее мнению, не являются стильными. Так, внимание девушки привлекли массивные черные сабо с крупными золотыми цепями, текстильные кроссовки серого цвета, а также лоферы на платформе и шлепанцы с болотно-зелеными ремешками. Каждую модель Кларакс иронично прокомментировала.

Что делать?



