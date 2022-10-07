Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ

Президент Белоруссии Лукашенко встретится с коллегами по СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург с рабочим визитом, чтобы встретится с коллегами по СНГ. Об этом сообщает белорусское агентство «Белта».

Как сообщает издание, в рамках визита Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ.

Ранее Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив, что Москва и Минск совместно смогут противостоять глобальным вызовам.