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Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ

Президент Белоруссии Лукашенко встретится с коллегами по СНГ в Санкт-Петербурге

Фото: Sergey Guneev / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург с рабочим визитом, чтобы встретится с коллегами по СНГ. Об этом сообщает белорусское агентство «Белта».

Как сообщает издание, в рамках визита Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ.

Ранее Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив, что Москва и Минск совместно смогут противостоять глобальным вызовам.

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Татьяна Антоненко
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