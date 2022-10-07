Макрон допустил предоставление новой партии CAESAR Украине

Макрон: Франция изучает возможность предоставления Украине дополнительных установок CAESAR

Президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность отправки на Украину дополнительную партию самоходных артиллерийских установок CAESAR на основании запросов Киева. Об этом президент заявил на пресс-конференции по итогам первой встречи Европейского политического сообщества в Праге. Слова французского лидера приводит РИА Новости.

«Мы действительно работаем совместно с другими странами ЕС над многочисленными запросами по поставкам дополнительных гаубиц CAESAR», — сказал Макрон. О более конкретных деталях поставок глава государства собирается рассказать 7 октября после неформального саммита ЕС, на котором будет обсуждаться данный вопрос.

Также президент Франции отметил, что помощь Украине продолжит поступать в виде оборудования и обучения в соответствии с выбранным несколько месяцев назад курсом. Свои действия он намерен тесно координировать как со странами-членами ЕС, так и с другими государствами.

Ранее стало известно, что около 50 сотрудников Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) находятся на Украине с начала специальной военной операции. Они оказывают поддержку Киеву в нескольких направлениях.