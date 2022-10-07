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Макрон допустил предоставление новой партии CAESAR Украине

Макрон: Франция изучает возможность предоставления Украине дополнительных установок CAESAR

Фото: Panoramic / Globallookpress.com/

Президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность отправки на Украину дополнительную партию самоходных артиллерийских установок CAESAR на основании запросов Киева. Об этом президент заявил на пресс-конференции по итогам первой встречи Европейского политического сообщества в Праге. Слова французского лидера приводит РИА Новости.

«Мы действительно работаем совместно с другими странами ЕС над многочисленными запросами по поставкам дополнительных гаубиц CAESAR», — сказал Макрон. О более конкретных деталях поставок глава государства собирается рассказать 7 октября после неформального саммита ЕС, на котором будет обсуждаться данный вопрос.

Также президент Франции отметил, что помощь Украине продолжит поступать в виде оборудования и обучения в соответствии с выбранным несколько месяцев назад курсом. Свои действия он намерен тесно координировать как со странами-членами ЕС, так и с другими государствами.

Ранее стало известно, что около 50 сотрудников Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) находятся на Украине с начала специальной военной операции. Они оказывают поддержку Киеву в нескольких направлениях.

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Екатерина Подвигина
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