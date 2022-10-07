Внешность 64-летней Мадонны без ретуши напугала фанатов

Внешность 64-летней певицы Мадонны без ретуши на новых фото папарацци напугала фанатов

Внешность американской поп-исполнительницы Мадонны без ретуши напугала фанатов. Новые фото и соотвествующие комментарии приводит издание Daily Mail.

64-летняя знаменитость вновь попала в объектив папарацци. Уличные фотографы запечатлели артистку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, США. Певица была одета в длинную стеганую куртку без рукавов черного цвета, свитер с черно-белыми узорами, широкие штаны и ботинки с металлическими вставками. Ее образ дополнили сумка и солнцезащитные очки.

Поклонники выразили беспокойство по поводу внешнего вида певицы, отметив в комментариях, что с пластическими операциями она стала выглядеть хуже. «Почему некоторые женщины портят себе лицо этими глупыми процедурами?», «Она бы красиво состарилась, если бы держалась подальше от ножа и ботокса», «Я искренне не могу понять, как женщина, которая была такой шикарной 30 лет назад, превратилась в неизвестно кого?», «Я не понимаю, что случилось с Мадонной. Огромное количество пластических операций сделали ее совершенно другим человеком», «Раньше она была удивительно крутым человеком, который редко ошибался и всегда был впереди всех. Она могла бы выбрать изящную старость. Она могла бы выглядеть сногсшибательно и без всех этих процедур. Грустно», — высказывались они.

Ранее фанаты высмеяли попытку певицы Мадонны выглядеть моложе своего возрасте с помощью одежды.