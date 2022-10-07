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Россиянина осудили на 11 лет за убийство матери из-за алкоголя

В Саратовской области суд дал 11 лет сыну, зарезавшему 62-летнюю мать из-за пьяной ссоры

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Саратовской области суд приговорил к 11 годам лишения свободы 38-летнего местного жителя за убийство 62-летней матери. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 10 июля в селе Звонаревка фигурант вернулся домой пьяный. Мать начала ругать сына, и они поссорились. Тогда мужчина взял нож и зарезал родственницу. Он нанес пенсионерке не менее семи ударов ножом в грудь и живот.

Ранее стало известно, что в Иркутской области осудят задувшего мать-пенсионерку ради 120 тысяч рублей сына.

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Екатерина Власова
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