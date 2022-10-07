В СПЧ высказались о ходе мобилизации в России

Член СПЧ Кабанов призвал дать мобилизованным россиянам больше социальной поддержки

В России необходимо более четко определить статус мобилизованных граждан и обеспечить им больше социальной поддержки, считает член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. О ходе мобилизации представитель СПЧ высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Мобилизационная подготовка

Член СПЧ убежден, что ошибки при мобилизации могут быть связаны с плохой подготовкой к этому процессу, которая должна была проводиться в мирное время.

«Мобилизационная подготовка — это сверка военнослужащих запаса, начиная с их адресов проживания, их медицинских показателей — люди должны постоянно давать информацию о состоянии своего здоровья, заканчивая информацией о членах семьи и тому подобное», — сказал Кабанов.

Учитывая, что с 2014 года пошла некая напряженность, и мы понимали, что возможно любое развитие событий, в том числе силовое, нужно было увеличить проведение мобилизационной подготовки Кирилл Кабанов член СПЧ

Правовой статус

По мнению члена СПЧ, главной проблемой сегодня является отсутствие ясности в правовом статусе мобилизованных военнослужащих.

«Люди звонят и говорят, что кого-то просят подписать контракты, кого-то не просят. Также мобилизованные не могут понять, насколько они привлечены к участию в специальной военной операции. Сказали бы: "До победы". Было бы ясно», — заявил он.

Кабанов утверждает, что к СПЧ обращаются люди, выплаты которым до сих пор не произведены. «Деньги обещанные до сих пор не выплачены. Разъяснений по зарплате конкретным людям, а не общими словами, нет», — утверждает член совета.

Также он Кабанов обратил внимание на гибель мобилизованных россиян в военных частях на этапе подготовки к отправке на фронт.

«Через уполномоченных по правам человека в регионах, а этот институт оказался наиболее подготовленным, как и военная прокуратура, стала поступать информация о том, что люди, которых призывают без соответствующей медицинской подготовки, медицинского осмотра и медицинского освидетельствования, умирают в частях. Уже есть такие примеры, к сожалению. Опять же это результат проваленной мобилизационной подготовки. Потому что у человека в течение жизни появляется масса хронических заболеваний», — сообщил он.

Еще одна неясность, которая сегодня вызывает много вопросов, — это разделение на очередность и эшелоны, считает правозащитник.

Не определены категории первого эшелона, второго эшелона, третьего эшелона, в том числе и по специальностям Кирилл Кабанов член СПЧ

«За последнее время у нас военной переподготовки практически не велось. То, что раньше называли военными сборами и так далее, было заброшено. Это основная работа военкомата», — добавил Кабанов.

Налог для мобилизованных россиян

Член СПЧ также поделился, что обратившиеся в совет мобилизованные россияне не поняли, как и из каких средств им оплачивать налоги.

«Сейчас начинается уплата налогов. Людям в зоне СВО запрещено провозить телефоны сложнее, чем кнопочные. Документы заполнять они не смогут. Налоговая предложила оставить доверенность. О чем мы говорим? Неужели нельзя сегодня переместить нагрузку на другие структуры и оставить в покое людей, которые, рискуя своей жизнью, идут защищать нашу Родину? С чего им платить налог? С их заработной платы, которую они будут получать в качестве рядовых военных, а их семьи?» — сказал Кабанов.

Примеры для других

Кабанов отметил, что часть российских губернаторов сегодня активно оказывает помощь мобилизованным гражданам.

Региональные руководители по-разному сегодня относятся. Губернаторы Московской, Курской, Тульской, Костромской области и Хабаровского края ездят по частям, общаются с людьми и пытаются решить конкретные проблемы конкретных людей Кирилл Кабанов член СПЧ

«Мы видим губернаторов, которые объезжают воинские части. Они заявляют, что есть условия нормальные для жизни мобилизованных и военной подготовки, а есть — ужасные. Поэтому и уровень военной подготовки везде разный. Где-то люди просто роют окопы, а где-то проходят реальную подготовку с участием командиров, которые имеют боевой опыт», — привел пример эксперт.

Я считаю, что работ по социальной поддержке, по разъяснению ведется недостаточно. На следующей неделе мы в СПЧ еще раз подготовим соответствующую позицию для правительства, чтобы обсудить эти пункты. Надеюсь, нас услышат Кирилл Кабанов член СПЧ

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По официальным заявлениям, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную подготовку.