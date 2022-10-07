В ЛНР высказались о поведении Красного Креста

Представитель ЛНР в Москве Мирошник назвал поведение Красного Креста не лучшим

Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник назвал поведение Международного комитета Красного Креста (МККК) не лучшим. Его слова передает ТАСС.

«С начала спецоперации они [МККК] под различными предлогами практически остановили свою работу у нас, даже не завершив проекты, готовые на 90 процентов. Оборвали поставки необходимых медикаментов людям, зависевшим от их приема. А сами просто наблюдали за происходящим. Это не лучшее поведение для гуманитарной организации», — сказал глава представительства ЛНР.

Как утверждает Мирошник, он не может сказать, что в республике сильно ждут возвращения организации. По словам главы, не весь опыт работы с МККК был положительным.

Ранее Красный Крест заявил, что организация не принимала решения о прекращении поставок жизненно важных лекарств в медицинские учреждения Луганской и Донецкой народных республик. В МККК объяснили ситуацию с доставкой медикаментов нарушением логистической цепочки в результате боевых действий.