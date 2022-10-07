В Госдуме прокомментировали вручение Нобелевской премии мира
Вручение Нобелевской премии мира 2022 года главе незарегистрированного белорусского правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому, российской правозащитной организации «Мемориал» (признана иноагентом в РФ и ликвидирована) и украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» «выглядят как военная операция». Такой фразой оценил это событие депутат Государственной Думы Олег Морозов, сообщает в пятницу, 7 октября, РИА Новости.
«Политический шлейф тут не просто очевиден. Он первичен», — прокомментировал парламентарий.
По его словам, данное решение Норвежского нобелевского комитета напоминает ситуацию, «когда штаб нашего стратегического противника разрабатывает стратегию триединого удара: бьем по России, Украине и Белоруссии».
Имена лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года стали известны ранее 7 ноября. Отмечалось, что награду присудили за «представление гражданского общества в своих странах».