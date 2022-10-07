В Госдуме прокомментировали вручение Нобелевской премии мира

В Госдуме оценили вручение Нобелевской премии мира фразой «выглядят как военная операция»

Вручение Нобелевской премии мира 2022 года главе незарегистрированного белорусского правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому, российской правозащитной организации «Мемориал» (признана иноагентом в РФ и ликвидирована) и украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» «выглядят как военная операция». Такой фразой оценил это событие депутат Государственной Думы Олег Морозов, сообщает в пятницу, 7 октября, РИА Новости.

«Политический шлейф тут не просто очевиден. Он первичен», — прокомментировал парламентарий.

По его словам, данное решение Норвежского нобелевского комитета напоминает ситуацию, «когда штаб нашего стратегического противника разрабатывает стратегию триединого удара: бьем по России, Украине и Белоруссии».

Имена лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года стали известны ранее 7 ноября. Отмечалось, что награду присудили за «представление гражданского общества в своих странах».