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В Херсонской области заявили о невозможности разрушить Антоновский мост

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: ВСУ не разрушат Антоновский мост

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут разрушить Антоновский мост в Херсоне. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Его слова приводит ТАСС.

Стремоусов убежден, что возможности разрушить такое сооружение, как Херсонский мост, у ВСУ просто нет. «Надо еще год или два стрелять, чтобы что-то там произошло», — говорит он.

Замглавы администрации подчеркнул, что стрельба по мосту ведется уже три месяца, но ни один пролет не рухнул. «О чем это говорит? О том, что это сооружение выстроено советскими людьми», — подчеркнул он.

Днем 6 октября был осуществлен обстрел по Антоновскому мосту. Российские средства ПВО сбили пять ракет РСЗО HIMARS, выпущенных ВСУ.

Антоновский мост — единственная автомобильная переправа, соединяющая Херсон с частью Херсонской области на другом берегу Днепра. В настоящее время он никем не используется из-за постоянных обстрелов.

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Екатерина Подвигина
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