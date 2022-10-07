Врач развеял распространенный миф о простуде

Иммунолог Андрей Продеус заявил, что переохлаждение само по себе не вызывает простуду

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук и телеведущий Андрей Продеус развеял распространенный миф о том, что простуду могут спровоцировать сквозняки или переохлаждение. Посвященное этому видео он разместил в личном Telegram-канале.

«[Есть мнение], что может продуть, что кондиционер или сквозняк вызывают болезни. Многие до сих пор так считают. Это миф. Заболевание вызывает не сквозняк, не кондиционер, не ветер, а микробы, вирусы и грибы», — сообщил Продеус. Медик указал, что если в организме отсутствует патоген, то само по себе переохлаждение, в том числе употребление холодной воды или холодного мороженого, не приведет к развитию недуга.

Однако если в организме присутствуют подобные микроорганизмы, то переохлаждение действительно может спровоцировать развитие заболевания, подчеркнул врач. По словам Продеуса, в связи с этим необходимо проверить, есть ли в организме очаг хронической инфекции. «Что такое очаг хронической инфекции? Это хронический тонзиллит, аденоиды, кариес или какие-либо заболевания бактериального характера, текущие в носолотке или ротовой полости», — объяснил он.

Ранее Продеус опроверг ряд других мифов о простуде. В частности, он заверил, что использование народных средств лечения, таких как лук, чеснок и алоэ, может только нанести вред больному.