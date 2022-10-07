В подъезде российской многоэтажки нашли двух голых малолетних девочек

В Ростове-на-Дону в подъезде многоэтажки нашли двух малолетних девочек в одних памперсах

В подъезде жилой многоэтажки на улице Комарова в Ростове нашли двух голых малолетних девочек. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, на вид детям от года до двух лет. Девочки были в одних подгузниках, рядом с ними лежали еще несколько памперсов. Жители дома вызвали скорую помощь, и медики забрали малышей.

Как рассказали изданию в больнице, детей доставили в медучреждение вечером 6 октября. У них выявили признаки простуды. Следов побоев на телах врачи не обнаружили. Личности девочек на данный момент не установлены, так как они слишком малы, чтобы разговаривать. Родственники детей в больнице не появлялись.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы, пишет издание.

Ранее в Советском районе Нижнего Новгорода местная жительница нашла под окнами многоэтажного дома новорожденного ребенка, завернутого в одеяла и полотенца. У младенца была наспех отрезана пуповина. Кроме того, медики выявили у него травмы.