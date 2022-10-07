В ДНР рассказали об иностранных наемниках на линии соприкосновения

Пушилин заявил, что на линии соприкосновения в ДНР много британских и польских наемников

На линии соприкосновения в Донецкой народной республики (ДНР) большое количество иностранных наемников. О них рассказал врио главы региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Очень много наемников фиксируем, польских, британских. Также вот последнее обучение было на территории Британии. Уже они перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить», — заявил он.

По его словам, нынешний противник отличается от такового в 2014 году, поскольку сейчас союзные силы сражаются не только с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Пушилин объяснил, что присутствие НАТО проявляется не только в вооружении и боеприпасах украинских военных. Он отметил, что изначально на Украине были инструкторы альянса, которые впоследствии стали командирами смешанных подразделений.