В России почти не оказалось довольных своим местом работы людей

«Ъ»: нынешнее место работы устраивает только пять процентов россиян

Актуальное место работы устраивает только пять процентов россиян. Менять его в ближайшие пять лет они не планируют, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование платформы Skillbox и психотерапевтического сервиса «Мета».

Таким образом, в стране почти не оказалось людей, довольных своим местом работы. 38 процентов респондентов планируют сменить компанию, чтобы уйти в смежную отрасль. Перейти на другую должность хотят 33 процента, кардинально сменить профессию или начать свой бизнес желают по 12 процентов опрошенных. Еще 13 процентов не видят в компаниях, где они работают, перспектив для развития.

Около 43 процентов заявили, что стремятся сменить место работы для самореализации и личностного роста. 47 и 15 процентов россиян соответственно не хотят менять нынешнее место работы из-за недостатка компетенций и «предшествовавшего выгорания».

В сентябре сообщалось, что около 32 процентов трудоспособных жителей России планируют сменить работу в ближайшие месяцы, из них оптимистично настроены на поиск нового места только 46 процентов респондентов.