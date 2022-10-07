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Премию «Ника» решили перенести

Худрук премии «Ника» Юлий Гусман заявил об отмене церемонии вручения в 2022 году
Юлий Гусман

Юлий Гусман. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» в 2022 году не состоится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя премии Юлия Гусмана.

Уточняется, что церемония перенесена на 2023 год. «В этом году "Ники" не будет, премия перенесена на следующий год. Конкурс прошел, деятельность "Ники" не прекращается, но праздничная церемония в этом году не состоится», — заявил он.

В конце февраля стали известны номинанты на премию «Ника». На победу в категории «Лучший игровой фильм» претендовали картины «Иван Денисович», «Капитан Волконогов бежал», «Медея», «Разжимая кулаки», «Купе номер 6», «Уроки фарси». Среди режиссеров за награду должны были побороться Александр Зельдович («Медея»), Кира Коваленко («Разжимая Кулаки»), Наташа Меркулова, Алексей Чупов («Капитан Волконогов Бежал») и Вадим Перельман («Уроки фарси»).

«Ника» — российская кинопремия, вручаемая за отечественные фильмы. Учреждена в 1988 году Союзом кинематографистов СССР по инициативе режиссера театра и кино Юлия Гусмана. Лауреаты премии награждаются статуэтками крылатой древнегреческой богини Ники.

Ранее также стало известно, что Россия отказалась выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022-м.

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Дениза Мацаева
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