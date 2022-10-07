Власти Херсонской области исключили прорыв ВСУ

Стремоусов: ВСУ уперлись в эшелонированную оборону российских военных в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут преодолеть эшелонированную линию обороны в Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

«На фронтах все стабильно, все откатилось до линии обороны эшелонированной. У нас там несколько эшелонов стоит, они не пройдут там, это невозможно», — исключили власти возможность прорыва.

Кроме того, Стремоусов заявил, что украинские военные не смогут разрушить Антоновский мост в Херсоне. Замглавы администрации подчеркнул, что стрельба по мосту ведется уже три месяца, но ни один пролет не рухнул.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо указал, что ВСУ абсолютно точно не удастся взять Херсон. Жителей города не запугать обстрелами, уверен он.