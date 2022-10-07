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Посол Киргизии получил ноту протеста от Таджикистана

Посол Киргизии получил ноту протеста от Таджикистана из-за заявлений представителя МИД

Фото: Официальный сайт МИД Кыргызской Республики

Посол Киргизии в Душанбе Эрлан Абдылдаев получил ноту протеста от МИД Таджикистана из-за заявлений пресс-секретаря киргизского внешнеполитического ведомства Чынгыза Кустебаева о награждении таджикского президента Эмомали Рахмона орденом России. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Послу Кыргызстана была вручена нота протеста МИД Таджикистана в связи с комментариями руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Кыргызской Республики», — говорится в сообщении таджикского ведомства.

Уточняется, что Таджикистан расценивает подобные «низкопробные» заявления как свидетельство «эрозии политической культуры», а также отсутствия дипломатической этики.

Как утверждает МИД, высказывания Кустебаева являются попыткой навязать обществу «заведомо ложное представление об истинных причинах вооруженной агрессии» Киргизии в отношении Таджикистана.

Во время встречи представители государств обменялись мнениями о необходимости взаимодействия киргизского и таджикского внешнеполитических ведомств, чтобы не допустить появления в информационном пространстве заявлений, которые могут ввести в заблуждение общественное мнение обеих стран.

Ранее пресс-секретарь МИД Киргизии заявил, что действия руководства Таджикистана «подрывают мир и согласие между народами стран Центральной Азии». По его мнению, награждение «вызывает обоснованное недоумение».

Президент России Владимир Путин поздравил Рахмона с награждением орденом Российской Федерации «За заслуги перед Отечеством» третьей степени за значительный вклад в укрепление отношений между странами.

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Кристина Есикова
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