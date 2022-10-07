В правительстве Херсонщины рассказали об обстановке в регионе

Глава правительства Херсонской области Елисеев назвал обстановку в регионе стабильной

Ситуация в Херсонской области остается стабильной, паники нет, заявил глава правительства нового российского региона Сергей Елисеев, передает РИА Новости. По его словам, вооруженные силы охраняют безопасность области.

«В городе Херсоне и на подконтрольных территориях в Херсонской области обстановка стабильная, Вооруженные силы Российской Федерации обеспечивают безопасность границ Херсонской области», — заявил Елисеев. Он также отметил, что в регионе нет «никаких панических настроений и страхов».

Накануне глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что начался процесс перехода Народной милиции ЛНР под знамена России.