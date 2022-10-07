В Минздраве рекомендовали включить препарат «Онкаспар» в перечень ЖНВЛП

Комиссия Минздрава рекомендовала включить препарат для детей «Онкаспар» в перечень ЖНВЛП

Комиссия Минздрава России рекомендовала включить препарат для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом «Онкаспар» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для обеспечения ввоза и дальнейшего обращения препарата Минздрав выдал заключение о возможности его обращения на территории России в иностранной упаковке. В настоящее время рассматривается возможность осуществления закупки препарата по линии фонда «Круг добра» и готовится соответствующий проект распоряжения правительства.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что стоимость аналога препарата против спинальной мышечной атрофии (СМА) в России будет в разы ниже швейцарского лекарства «Золгенсма», которое сейчас является самым дорогим в мире. Он напомнил, что аналог уже есть у отечественной компании «Биокад».