На Украине назвали Южные Курилы «оккупированной территорией Японии»
Верховная Рада Украины назвала Южные Курилы «оккупированной Россией территорией Японии»
Верховная Рада Украины приняла постановление о признании южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии». Об этом сообщается на сайте парламента страны.
«Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее северных территорий», — сообщается в документе.
Также Украина призвала международное сообщество принять все возможные меры« по договорно-правовому оформлению статуса северных территорий Японии».
22 апреля Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские Южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Данный термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.