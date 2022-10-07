На Украине назвали Южные Курилы «оккупированной территорией Японии»

Верховная Рада Украины назвала Южные Курилы «оккупированной Россией территорией Японии»

Верховная Рада Украины приняла постановление о признании южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии». Об этом сообщается на сайте парламента страны.

«Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее северных территорий», — сообщается в документе.

Также Украина призвала международное сообщество принять все возможные меры« по договорно-правовому оформлению статуса северных территорий Японии».

22 апреля Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские Южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Данный термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.