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На Украине назвали Южные Курилы «оккупированной территорией Японии»

Верховная Рада Украины назвала Южные Курилы «оккупированной Россией территорией Японии»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины приняла постановление о признании южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии». Об этом сообщается на сайте парламента страны.

«Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее северных территорий», — сообщается в документе.

Также Украина призвала международное сообщество принять все возможные меры« по договорно-правовому оформлению статуса северных территорий Японии».

22 апреля Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские Южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Данный термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.

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Марина Совина
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