Российская супружеская пара пойдет под суд за съемку порно с несовершеннолетними

Под Омском супружескую пару осудят за съемку порнографии с несовершеннолетними девочками

В Омской области суд рассмотрит дело 27-летнего мужчины и его 22-летней жены, снимавших порно с участием несовершеннолетних. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с ноября 2020 по апрель 2021 года супружеская пара домогалась девочек и снимала на видео, после чего распространяла интимные ролики в интернете за деньги.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), части 1 статьи 135 («Развратные действия»), пункту «б,г» части 2 статьи 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») и пункту «а,г» части 2 статьи 242.2. («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ. Известно, что во время розыска у фигурантов изъяли электронные носители информации с 80 гигабайтами порно. Кроме того, обвиняемая — мать двоих маленьких детей.

Супругам грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.