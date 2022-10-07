В Эстонии захотели запретить бесплатную парковку для российских дипломатов

Глава МИД Эстонии попросил власти запретить бесплатную парковку для российских дипломатов

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу захотел запретить бесплатную парковку для дипломатов России и Белоруссии. Соответствующую просьбу он изложил в письме властям Таллина, сообщает ERR.

«Я считаю неприемлемым разрешать дипломатическим автомобилям государств-агрессоров — Российской Федерации и Беларуси — парковаться бесплатно», — заявил он.

Как утверждает Рейнсалу, МИД получает возмущенные обращения по поводу парковки машин с дипломатическими номерами в Старом городе, и это якобы особенно относится к автомобилям российского посольства.

По оценке эстонского министерства, освобождение от платы за парковку в Таллине для дипломатов не является обоснованным. Глава МИД отметил, что этого не требует ни одна международная норма. Он предложил «отменить освобождение от платы за парковку дипломатических автомобилей Российской Федерации и Беларуси».

При этом вице-мэр Таллинна Танел Кийк считает, что торопиться с принятием такого решения не стоит, также необходимо учитывать возможную ответную реакцию. Как он утверждает, проблема парковки в Старом городе «не будет решена одним лишь ограничением возможностей парковок для посольств».

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими странами. Соглашение вступило в силу 19 сентября.