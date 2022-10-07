Пашинян поучаствует в неформальной встрече глав стран СНГ

Премьер Армении Пашинян прибыл в Россию для участия в неформальной встрече глав стран СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию для участия в неформальной встрече глав стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

«7 октября премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, Санкт-Петербург. Сегодня Премьер-министр примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ», — говорится в заявлении ведомства.

Также глава Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию, чтобы поучаствовать в мероприятии с коллегами по СНГ. В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин примет участие во встрече. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, неформальный саммит запланирован на середину дня.