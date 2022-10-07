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Госдеп назвал условие для прямого участия США в конфликте на Украине

Представитель Госдепа Патель: США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

Замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести удары по России, назвал условие для прямого включения Вашингтона в конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Госдепа, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен ясно дали понять: «Пока не произошло прямого нападения на США или наших союзников, мы не станем включаться напрямую в этот конфликт, ни путем отправки американских солдат, ни атакуя российские силы».

Накануне Зеленский заявил, что НАТО должен нанести превентивные удары по России, «чтобы они знали, что с ними будет, если они применят». По его мнению, Североатлантический альянс должен пересмотреть порядок применения своего давления.

Марина Совина
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