Российский автоэксперт раскритиковал ПДД для самокатов

Автоэксперт Субботин раскритиковал изменения ПДД для электросамокатов

Изменения ПДД для электросамокатов и гироскутеров — это шаг в пустоту. Такое мнение выразил автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин, чьи слова приводит News.ru.

Он объяснил, что, по сути, никаких изменений не произошло, однако добавилось новое абсурдное положение про ограничение скорости до 25 километров в час. При этом большинство этих индивидуальных транспортных средств так и двигаются.

По его словам, после признания какого-либо средства передвижения транспортным средством появляются определенные положения, которые затем заносятся в ПДД. После этого они, возможно, будут развиваться и дополняться.

«Пока ничего этого нет, сделан просто шаг в пустоту, потому все эти самокаты и так медленно ездят. Есть отдельные ребята, которые носятся, но они будут носиться и без того», — заключил автоэксперт.

Ранее стало известно о внесении в ПДД изменений, согласно которым в России ездить на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях и моноколесах теперь можно не быстрее 25 километров в час.