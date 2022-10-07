Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Перспективы Украины вызвали сомнения в Германии

Немецкий журналист Штейнгарт усомнился во внешнеполитических перспективах Украины

Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com/

Немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online высказался о сомнительных перспективах Украины и внешнеполитических просчетах Запада, которые допускались уже не раз.

«Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков», — высказался Штейнгарт.

По мнению журналиста, настало время думать об устройстве нового европейского мира, который обязан учитывать интересы России. Также он напомнил, что Россия — выгодный экономический партнер и близкий сосед. Эти фактор, как считает автор публикации, отличают американские интересы от немецких. «Географию нельзя игнорировать», — пишет Штейнгарт.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. По ее мнению, события на Украине стали «глубоким поворотным моментом». Также политик призвала очень серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина, а «не классифицировать их как блеф».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Швеция завершила осмотр мест утечек на «Северных потоках»
Байден предупредил об угрозе «ядерного Армагеддона»
Россиян призвали удалить популярный мессенджер для защиты от слежки
Россиянам перечислили потенциально опасные онлайн-услуги
Перспективы Украины вызвали сомнения в Германии
Кадыров поздравил Путина с днем рождения
В Италии произошло массовое отравление ядовитой мандрагорой
Россиянка умерла после операции в частной клинике
38-летний жених женился на 75-летней невесте и счел свадьбу лучшим днем в жизни
Отряд «Ахмат» занял оборонительный рубеж около Спорного в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.