Немецкий журналист Штейнгарт усомнился во внешнеполитических перспективах Украины

Немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online высказался о сомнительных перспективах Украины и внешнеполитических просчетах Запада, которые допускались уже не раз.

«Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков», — высказался Штейнгарт.

По мнению журналиста, настало время думать об устройстве нового европейского мира, который обязан учитывать интересы России. Также он напомнил, что Россия — выгодный экономический партнер и близкий сосед. Эти фактор, как считает автор публикации, отличают американские интересы от немецких. «Географию нельзя игнорировать», — пишет Штейнгарт.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. По ее мнению, события на Украине стали «глубоким поворотным моментом». Также политик призвала очень серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина, а «не классифицировать их как блеф».