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В Италии произошло массовое отравление ядовитой мандрагорой

Corriere della Sera: в Италии десять человек отравились ядовитой мандрагорой

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Десять жителей итальянского города Поццуоли под Неаполем попали в больницу, отравившись ядовитой мандрагорой. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Как пишет издание, предположительно, растение было перепутано со шпинатом. Пострадавшими стали две семьи, которые, вероятно, купили ядовитое растение в небольших несетевых магазинах рядом с домом. Отравившиеся рассказали о галлюцинациях, боли в животе и резком ухудшении самочувствия, которые вынудили их обратиться за медицинской помощью. Один из них находится в тяжелом состоянии. Сотрудники скорых были предупреждены о возможном поступлении новых пациентов.

Возраст пострадавших разнится: от 12 до 85 лет, указывает неаполитанское издание iL Mattino. Обстоятельства произошедшего массового отравления расследуют карабинеры. Они изъяли несколько партий зелени в магазинах Неаполя. Для выявления потенциально опасных партий, им придется отследить цепочку поставок.

В августе сообщалось о массовом отравлении туристов в Черногории после приема пищи в отеле. Уточнялось, что пострадавшими оказались 96 человек из разных стран Европы.

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Варвара Кузьмина
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