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Оценены потери ушедших из России компаний

ЦСР оценил потери ушедших из России компаний в 200-240 миллиардов долларов

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Зарубежные компании, ограничившие деятельность в России или ушедшие из страны, с конца февраля уже потеряли 200-240 миллиардов долларов, пишет РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

По состоянию на начало сентября 34 процента крупных иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15 процентов передали бизнес новому собственнику российского подразделения, еще семь процентов решили полностью уйти без продажи бизнеса.

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К крупнейшим эксперты относят компании с выручкой в России от 5,7 миллиарда рублей, таких в стране 600. Около 44 процентов из них, по оценкам ЦСР, продолжают работать в штатном режиме. Активнее всего заявляли об уходе компании из Финляндии (страну решили покинуть 80 процентов финских организаций), Дании (73 процента) и Великобритании (35 процентов).

По мнению экспертов, больше половины из объявивших об уходе руководствовались «субъективными» мотивами (например, попыткой устранить репутационные потери), а 40 процентов — «объективными» обстоятельствами (например, логистическими сбоями и трудностями с проведением транзакций).

При этом больше всего денег от ухода из России потеряли компании из США (крупнейшие организации лишились 102 миллиарда долларов), Великобритании (минус 78 миллиардов долларов) и Германии (минус 51 миллиард). В расчете на ВВП уход компаний из России повлиял сильнее всего на экономику Финляндии (минус 2 процента ВВП). В докладе также сказано, что сделки купли-продажи совершались с дисконтом в среднем в 70 процентов.

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Платон Щукин
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