Глава российского села решила позаботиться о жителях и сама выписала им повестки

Глава поселка в Краснодарском крае позаботилась о мужчинах и сама выписала им повестки

Глава сельского поселения Поселковое Тимашевского района Краснодарского края решила позаботиться о местных мужчинах и сама выписала им повестки в военкомат. Об этом сообщает издание «Подъем».

Представители администрации рассказали изданию, что это были «предварительные повестки», они создавались для того, чтобы не допустить наказания жителей за неявку в военкомат.

«Сами военкоматы не знали, как это правильно все организовать, и это уже вопрос к ним. Нам пришли списки граждан в запасе, которые должны явиться в военкомат. Сотрудник военно-учетного стола стал обзванивать мужчин из списка. Все единогласно заявили, что не сдвинутся с места, пока не будет повестки. Военкомат сказал: пишите им свои предварительные повестки, чтобы они явились, — поскольку там был аврал на тот момент», — разъяснил представитель администрации российского села.

Он заверил, что такое решение глава сельского поселения Поселковое лично не принимала.

Местные жители, согласно сведениям из соцсетей, пожаловались в полицию на действия властей. В администрации сообщили, что их сотрудники также написали заявления в правоохранительные органы, поскольку после этой ситуации у них дома произошли «неприятные прецеденты».

«Не можем разглашать, что произошло, но после этого призыва произошло несколько неприятных событий на территории домовладений сотрудников администрации», — добавил собеседник «Подъема».

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.