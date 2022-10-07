Стало известно о полете самолета США в месте повреждения «Северного-потока-2»
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел над местом повреждения газопровода «Северный поток-2» через несколько часов после аварии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные о перемещениях техники.
«Разведывательный самолет ВМС США пролетел рядом с местом прорыва газопровода “Северный поток-2” в Балтийском море через несколько часов после появления первых повреждений», - пишет агентство.
По информации Reuters, вылетевший из самолет США находился над Северным морем, когда был зафиксирован взрыв на трубопроводе. После этого разведчик направился к району трубопровода в Балтийском море, отмечает агентство. При этом Вашингтон назвал полет рутинным.
Ранее США допустили участие в анализе подводных аудиозаписей в рамках расследования терактов, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Обработка гидроакустических сигналов, предоставленных Швецией и Данией, может ускорить расследование, предоставив подробную картину происходящего во время взрывов. В материале подчеркивается, что Штаты обладают наиболее продвинутой системой обработки подводных звуков.
Утечки на «Северных потоках» произошли в результате взрывов 26 сентября. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.