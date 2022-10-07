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Стало известно о полете самолета США в месте повреждения «Северного-потока-2»

Reuters: самолет-разведчик ВМС США пролетал рядом с местом аварии на «Северном потоке-2»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Swedish Coast Guard/Handout/TT News Agency/ REUTERS

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел над местом повреждения газопровода «Северный поток-2» через несколько часов после аварии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные о перемещениях техники.

«Разведывательный самолет ВМС США пролетел рядом с местом прорыва газопровода “Северный поток-2” в Балтийском море через несколько часов после появления первых повреждений», - пишет агентство.

По информации Reuters, вылетевший из самолет США находился над Северным морем, когда был зафиксирован взрыв на трубопроводе. После этого разведчик направился к району трубопровода в Балтийском море, отмечает агентство. При этом Вашингтон назвал полет рутинным.

Ранее США допустили участие в анализе подводных аудиозаписей в рамках расследования терактов, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Обработка гидроакустических сигналов, предоставленных Швецией и Данией, может ускорить расследование, предоставив подробную картину происходящего во время взрывов. В материале подчеркивается, что Штаты обладают наиболее продвинутой системой обработки подводных звуков.

Утечки на «Северных потоках» произошли в результате взрывов 26 сентября. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

Марина Совина
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