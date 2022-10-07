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В Белоруссии заявили о возможности выставить 500 тысяч подготовленных военных

МО Белоруссии заявило о возможности выставить 500 тысяч подготовленного резерва военных

Фото: Вадим Савитский / Russian Defense Ministry Press Service / AP

Белоруссия при необходимости готова выставить порядка 500 тысяч подготовленного резерва военнообязанных. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в Минобороны (МО) республики, пишет РИА Новости.

«Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве», — заявили в ведомстве.

По словам министра обороны Виктора Хренина, за последние 20 лет в Белоруссии мобилизационные сборы, которые носят постоянный характер, прошли 130 тысяч человек. Он отметил, что подобная работа является плановой.

6 октября Хренин заявил, что региональная группировка войск России и Белоруссии готова к защите Союзного государства. По его словам, Минск готов реагировать на возможные провокации на всех направлениях границы.

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Варвара Кошечкина
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