В Белоруссии заявили о возможности выставить 500 тысяч подготовленных военных

МО Белоруссии заявило о возможности выставить 500 тысяч подготовленного резерва военных

Белоруссия при необходимости готова выставить порядка 500 тысяч подготовленного резерва военнообязанных. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в Минобороны (МО) республики, пишет РИА Новости.

«Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве», — заявили в ведомстве.

По словам министра обороны Виктора Хренина, за последние 20 лет в Белоруссии мобилизационные сборы, которые носят постоянный характер, прошли 130 тысяч человек. Он отметил, что подобная работа является плановой.

6 октября Хренин заявил, что региональная группировка войск России и Белоруссии готова к защите Союзного государства. По его словам, Минск готов реагировать на возможные провокации на всех направлениях границы.