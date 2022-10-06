В Белоруссии заявили о готовности войск к защите Союзного государства

МО Белоруссии заявило о готовности группировки войск к защите Союзного государства

Региональная группировка войск России и Белоруссии готова к защите Союзного государства, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин. Его слова приводит БелТА.

По словам главы оборонного ведомства, Минск готов реагировать на возможные провокации на всех направлениях границы. Власти страны также приняли необходимые решения для обеспечения коллективной безопасности.

«Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», — подчеркнул Хренин.

Ранее Хренин заявил, что силы НАТО, расположенные у границ, могут стать основой для создания ударных групп против республики и России. Как утверждает глава Минобороны, более 60 тысяч военнослужащих США дислоцируется на постоянной основе в Европе.