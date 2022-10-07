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В Москве агрессивный мужчина бросался с ножом на прохожих

В Москве росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, бросавшегося на прохожих с ножом

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Солнцевском районе Москвы росгвардейцы обезвредили агрессивного мужчину, бросавшегося
с ножом на прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Вооруженного неадеквата на улице Щорса заметили во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны. Стоя на тротуаре, он размахивал ножом, кидался на людей.

Видео с места происшествия предоставили «Ленте.ру» в Росгвардии.

На кадрах виден мужчина с ножом, его валят на землю и скручивают силовики.

Задержанный оказался 49-летним жителем Подмосковья, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В результате разбирательства было установлено, что у него произошел конфликт с двумя проходившими мимо мужчинами. Во время словесной перепалки злоумышленник достал нож и стал им угрожать. Он передан сотрудникам полиции.

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Любовь Ширижик
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