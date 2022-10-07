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Росгвардия задержала трех украинских военных и изъяла 1800 гранат в ЛНР

Росгвардейцы задержали трех украинских военных и 20 сторонников ВСУ в ЛНР за сентябрь

Фото: РИА Новости

Росгвардейцы обнаружили оружие и боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, в сентябре росгвардейцы задержали трех украинских военных и 20 сторонников ВСУ.

Кроме того, бойцы спецслужбы в ходе разведок изъяли 50 комплексов противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), более 100 гранатометов и 5 тысяч выстрелов к ним, 570 единиц стрелкового оружия, более 385 тысяч патронов, 300 реактивных снарядов, 15,5 тысячи артиллерийских боеприпасов, 400 мин и 1800 ручных гранат.

А сотрудники инженерно-саперного подразделения Росгвардии обезвредили 10 самодельных взрывных устройств (СВУ).

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Екатерина Власова
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