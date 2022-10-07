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Каждый второй россиянин отметил ускорение роста цен на продукты в сентябре

ФОМ: 46 процентов россиян отметили, что цены в сентябре росли быстрее
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Каждый второй россиянин отметил ускорение роста цен на продукты, товары и услуги в сентябре — об этом заявили 46 процентов опрошенных. Такие данные опубликовал Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), проводивший исследование с 30 сентября по 2 октября.

Фонд опросил 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов в 53 регионах. В прошлом месяце более быстрое подорожание товаров и услуг отметили 50 процентов респондентов. Что касается сентября, каждый четвертый (23 процента) опрошенный заявил о сохранении темпов прироста цен, а 12 процентов не заметили никаких изменений.

При этом почти треть (32 процента) россиян ждут дальнейшего ускорения роста цен. Месяцем ранее респондентов с таким мнением было меньше — их доля составляла 24 процента.

Говоря о росте цен в сентябре, треть россиян (33 процента) заявили о подорожании мяса и птицы, четверть пожаловались на рост цен на рыбу и морепродукты (25 процентов), чуть меньшая доля отметила подорожание растительного масла и хлебобулочных изделий (по 23 процента). О росте цен на молоко и сахар сообщили 29 и 28 процентов россиян соответственно.

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Меньше всего, по наблюдениям опрошенных, подорожали алкогольные напитки — повышение цен на эту категорию товаров заметили только 9 процентов опрошенных. На подорожание яиц и круп обратили внимание 19 и 20 респондентов соответственно, еще 15 процентов отметили рост цен на овощи и фрукты.

В категории непродовольственных товаров наибольший рост цен замечен на лекарства (30 процентов), а также на одежду и обувь (24 процентов). 17 процентов заявили о подорожании топлива, доля россиян с таким мнением варьируется от 17 до 23 процентов с середины июня.

Ранее в исследовательской компании NTech заявили, что сыр в российских магазинах с начала 2022 года подорожал почти на четверть (24 процента), а оптовые цены выросли на 20 процентов. Причиной подорожания эксперты назвали рост издержек. Рост цен затронул твердые, полутвердые и мягкие сорта сыра. Себестоимость производства, с которой в NTech связывают подорожание, по отношению к декабрю 2021 года выросла на 11 процентов, подсчитали эксперты.

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Софья Ермакова
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