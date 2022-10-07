Samsung приготовилась к рекордному падению прибыли

Samsung приготовилась к сокращению прибыли на 32% в третьем квартале

Один из крупнейших мировых производителей смартфонов южнокорейская Samsung готовится к рекордному падению операционной прибыли на 32 процента в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Samsung прогнозирует, что по итогам периода с июля по сентябрь размер ее операционной прибыли составит 10,8 триллиона вон (7,7 миллиарда долларов) против 15,8 триллиона вон в третьем квартале 2021 года. При этом ранее аналитики Refinitiv SmartEstimate ожидали падения операционной прибыли компании по итогам квартала лишь на 25 процентов до 11,8 триллиона вон (8,3 миллиарда долларов). В то же время выручка, согласно предварительным расчетам, увеличилась на 2,7 процента, до 76 триллионов вон.

Аналитики связывают сокращение операционной прибыли компании со снижением спроса и цен на электронику и чипы памяти, на рынке которых Samsung выступает одним из крупнейших поставщиков. «Дела с чипами памяти идут хуже, чем ожидалось, поставки чипов DRUM [динамическая память с произвольным доступом] могут снизиться на более высокий процент по сравнению со вторым кварталом», — сказал аналитик Cape Investment & Securities Пак Сон Сун.

При этом специалисты ожидают, что цены на чипы памяти продолжат падать до конца года, что приведет к дальнейшему падению прибыли Samsung по итогам четвертого квартала. Ожидается, что спрос не восстановится до начала 2023 года.

Также одной из причин сокращения прибыли Samsung аналитики называют сильнейшее за последние 13 лет ослабление южнокорейской воны к доллару США, который растет последние месяцы на фоне увеличения ключевых ставок со стороны Федеральной резервной системы США. В результате закупка импортных комплектующих обходится Samsung дороже.

В августе сообщалось, что Samsung резко снизила производство смартфонов из-за проблем с цепочками поставок и мировой инфляцией. В октябре «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал о том, что Samsung нанял в России менеджеров по развитию бизнеса и по продажам в сфере крупной бытовой техники. Компания якобы начала брать на работу специалистов из Electrolux, который ранее ушел из страны. Хотя в марте компания заявила о временном прекращении поставок в Россию смартфонов и микрочипов из-за начала военного конфликта на Украине, в сентябре «Известия» писали, что компания может вернуться в страну уже в октябре.