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Посол назвал спекуляциями слухи о причастности России к взрывам на СП

Посол Разов объяснил слухи о причастности России к взрывам на СП влиянием пропаганды
Сергей Разов

Сергей Разов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол России в Италии Сергей Разов назвал спекуляциями слухи о причастности России к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в эфире телеканала Rai1.

По словам Разова, в настоящее время идут спекуляции на тему того, что «русские сами взорвали свой газопровод». «Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов», — констатировал он.

Комментируя планы европейских стран отказаться от поставок из России, посол заявил, что не понимает, «в чем проблема с российским газом». Он напомнил, что Москва поставляла газ в Европу и Италию стабильно на протяжении 50 лет. «И мы были готовы дальше его поставлять. Но потом Италия и союзники решили избавиться от зависимости от российского газа. Это не наш выбор, это ваш», — заключил Разов.

Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Установлено, что на объектах произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Отмечается, что с места преступления также были изъяты улики.

Утечки произошли в результате взрывов 26 сентября. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

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Марина Совина
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