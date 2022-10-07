Внешний вид 76-летней Шер на фото папарацци удивил поклонников

76-летняя певица Шер удивила поклонников ярким макияжем и высокими каблуками в Париже

Американская певица и актриса армянского происхождения Шер попала в объектив папарацци на прогулке в Париже и удивила поклонников внешним видом. Соответствующие фотографии публикует издание Daily Mail.

76-летняя знаменитость вышла на публику в кремовом жакете и брюках с напуском, а также в сапогах на высоком каблуке. На Шер было черное пальто, клетчатая кепка и солнечные очки, закрывающие пол-лица. При этом звезда нанесла на лицо яркий макияж.

Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Известно, что на Неделе моды в Париже, которая состоялась в сентябре, певица открывала и закрывала показ новой коллекции французского модного дома Balmain. Знаменитость вышла на подиум в латексном боди и кожаных сапогах на платформе.

Образ знаменитости вызвал неоднозначную реакцию поклонников, о чем они высказались в комментариях под материалом. «Если бы она узнала, как нелепо выглядит, она бы расстроилась», «Шер великолепна», «Она феноменальна, я обожаю Шер», — писали они.

В июле 2021 года Шер также попала в объективы фотографов и удивила фанатов своим внешним видом. На кадрах певица была одета в яркий спортивный костюм и прозрачные сандалии.